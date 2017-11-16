Правительство утвердило порядок предоставления субвенции для обеспечения жильем детей-сирот

Кабинет министров Украины утвердил порядок и условия предоставления в 2017 году субвенции из госбюджета местным бюджетам на социальное жилье для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа и изготовление проектно-сметной документации.

Читайте такжеПравительство приняло изменения к правилам усыновления детей-сирот

Кабинет министров Украины утвердил порядок и условия предоставления в 2017 году субвенции из госбюджета местным бюджетам на социальное жилье для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа и изготовление проектно-сметной документации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Предполагается, что решение будет способствовать уменьшению рисков попадания детей в интернатные учреждения, а напротив, поможет устройству их в детские дома семейного типа, малые групповые дома.

«Таким образом, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, в возрасте от 12 лет, получают больше возможностей расти и воспитываться в условиях, приближенных к семейным, а по достижении совершеннолетия получать социальную поддержку», - говорится в сообщении.

Документом определен главный распорядитель субвенции, условия ее предоставления, орган, который будет принимать решение об определении направлений и объектов, на которые будут направлены средства, перечень необходимых документов.

В ведомстве отметили, что реализация этого нормативно-правового акта позволит приобрести 76 и построить 7 детских домов семейного типа, в которых будет устроено 600 детей, а также приобрести для 555 детей 328 жилых помещений социального назначения.

Читайте такжеВ Украине около 2 тысяч детей стали сиротами из-за войны на Донбассе - замглавы АП

Сообщается, что на сегодняшний день в заведениях институционального ухода находится 6324 ребенка, в основном это дети в возрасте от 12 лет.

В министерстве констатируют, что ситуация по обеспечению жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, остается критической. Именно эта категория детей и лиц сегодня является незащищенной.

По состоянию на 1 января 2017 года более 26 670 детей находились на квартирном учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.