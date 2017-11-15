Порошенко попросил Всемирный банк помочь с внедрением сельской медицины надлежащего уровня

Президент Украины Петр Порошенко призвал президента группы Всемирного банка Джима Йонг Кима помочь с внедрением в нашей стране в рамках медицинской реформы сельской медицины надлежащего уровня.

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Об этом сообщила пресс-служба главы государства со ссылкой на итоги встречи Порошенко с Кимом, в ходе которой стороны обсудили состояние внедрения структурных реформ в Украине.

Отмечается, что президент Всемирного банка приветствовал успешное принятие в украинском парламенте реформаторского законодательства о сельской медицине и пообещал сделать все возможное для финансовой и технической поддержки реформ в медицинской и образовательной сферах.

Кроме того, гость высоко оценил состояние реализации реформ в Украине. «Я оптимистично настроен относительно будущего Украины», - отметил Ким.

В свою очередь, Порошенко проинформировал собеседника о реализации судебной реформы, принятии законодательства по образовательной, пенсионной и медицинской реформам. «Мы решительно настроены на продолжение реформ в Украине», - цитирует пресс-служба главу государства.

Справка УНИАН. Всемирный банк - международная финансовая организация, предоставляющая финансовую и техническую помощь развивающимся странам. За последние два года группа Всемирного банка предоставила Украине около 4,7 млрд долл. США в форме бюджетной финансовой помощи, инвестиционных операций и финансирования частного сектора.

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Президент группы Всемирного банка Джим Йонг Ким 12-14 ноября посетил Киев с первым визитом в истории взаимоотношений Украины со Всемирным банком. В ходе визита Ким встретился с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, спикером Верховной Рады Андреем Парубием и руководителями парламентских фракций, киевским главой Виталием Кличко, руководством антикоррупционных органов, представителями гражданского общества и частного сектора.