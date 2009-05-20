На Полтавщине откроют мемориал хирургу Склифосовскому

В селе Яковцы Полтавской области в июне будет открыт мемориал выдающемуся хирургу Николаю Склифосовскому.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Киевского районного в городе Полтаве совета Виктор ЖИВОТЕНКО, который является инициатором создания мемориала.

По его словам, оказалось, что человек, которого уважает весь мир, забыт у себя на родине. «Многие полтавчане не знают, что известный хирург Николай Склифосовский похоронен в 1904 году в поселке Яковцы, где он провел последние годы своей жизни. Здесь Склифосовский делал сложные операции больным в Полтавской земской больнице, консультировал местных врачей, посещал больных на дому, давал деньги на медикаменты бедным, - отметил В.ЖИВОТЕНКО.

По его словам, к празднованию 300-летия Полтавской битвы в город приедет много гостей, и, возможно, кто-то из них захочет посетить могилу Николая Склифосовского.

«Поэтому полтавчанам не будет стыдно смотреть в глаза этим людям. Ведь до сих пор могила выдающегося врача и его сына Бориса были очень заброшенные. Теперь же их упорядочат и установят рядом стену из облицовочного кирпича, на которой напишут символические слова Николая Склифосовского - «Народ, умеющий чтить своих предков, может спокойно смотреть в будущее», - заявил В.ЖИВОТЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, на могиле выдающегося хирурга надгробие из черного лабрадорита установлено еще в 1975 году. На плите надгробия отчеканены фамилия, имя и отчество ученого, даты его жизни, эмблема медицины и слова выдающегося голландского врача ХVII века Ван Тюльпа «Светя другим - сгораю сам». Это был жизненный девиз Николая Склифосовского.

На территории мемориала в с. Яковцы также обустроят смотровую площадку и три клумбы.

По словам В.ЖИВОТЕНКО, на сооружение мемориала и обустройство подъезда к нему нужно 150 тыс. грн., пока есть только 60 тысяч. Устанавливать мемориал планируется на средства спонсоров и депутатов городского и районного советов.

По данным архивных исследований, на могилах Склифосовских были в свое время еще и мраморные кресты. Их планируется восстановить к 105-летию со дня смерти выдающегося врача - в ноябре нынешнего года.