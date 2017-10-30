Переход на зимнее время влияет на физическое и на психологическое состояние человека - медик

Переход на зимнее время воспринимается многими как возможность провести в постели лишний час, однако специалисты утверждают, что перевод стрелок на час назад не так уж безобиден для организма.

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По словам врача-фитотерапевта Бориса Скачка, перевод часов влияет и на физическое, и на психологическое состояние человека.

"Такой переход для организма человека вызывает так называемый временной стресс, в результате которого происходит кратковременный сбой - десинхроноз. Это значит, что наше внутреннее биологическое время перестает синхронизироваться с внешним временем. На психологическом уровне состояние десинхроноза приводит к повышенной утомляемости, снижению работоспособности, настроения, возникает эмоциональная несдержанность, раздражительность, нарушается сон", - отмечает врач.

Он подчеркивает, что могут обостриться такие широко распространенные болезни как, например, гипертония, бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка, ряд эндокринных заболеваний, ревматические и другие заболевания.

"Это связано с тем, что перевод часов затрагивает определенные физиологические процессы в нашем организме. Перевод стрелок не является причиной всех этих заболеваний, но стресс, им вызванный, может стать толчком к обострению болезней. Причем нужно сказать, что неважно, в какую сторону передвигаются стрелки. Важен сам факт этого скачка. Наши внутренние биологические часы работают по инерции, мы не можем их взять и одномоментно перенастроить. Внешне мы вынуждены жить в новом времени, с разницей в час, а внутреннее время в организме течет по-старому", - сказал Скачко.

"Состояние уязвимости и повышенной утомляемости сохраняется в течение 10-14 дней, после перевода стрелок. Человеческий организм имеет большой запас прочности и способен приспосабливаться. После того как один раз мы перевели стрелки на час, организм перестраивается на новое время две недели. Зная о том, что постепенная перестройка организма продолжается около двух недель (а точнее 10-14 дней) на этот период нужно постараться уменьшить физические и моральные нагрузки, как на работе, так и дома", - отметил врач.

По его словам, в первые три дня жизни по зимнему времени, необходимо дать организму больше сна: вставать по новому времени утром, ложиться спать нужно по старому времени.