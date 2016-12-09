В Украине самые высокие в Европе уровни смертности от сердечно-сосудистых заболеваний - Минздрав

Украина существенно отстает от соседних государств по показателям ожидаемой продолжительности жизни.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, для Европейского региона этот показатель составляет 77.51, для стран ЕС – 80.87, в частности, для Польши – 77.89, Литвы – 74.79, Словакии – 77.07. В Украине этот показатель – 71.44.

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В ведомстве проинформировали, что Украина имеет самые высокие в Европе уровне смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и мультирезистентного туберкулеза. На долю Украины приходится 25% смертей от СПИДа в странах Восточной Европы и Центральной Азии.

Неинфекционные заболевания (диабет, рак, сердечно-сосудистые заболевания, хронические болезни органов дыхания) обусловливают более 2/3 общей заболеваемости и около 86% смертей в Украине.

Основными предпосылками высокого уровня заболеваемости являются такие факторы риска, как табакокурение, лишний вес, недостаток физической нагрузки и чрезмерное употребление алкоголя. Без немедленных действий Украина может потерять следующее поколение из-за высоких уровней смертности от хронических неинфекционных заболеваний.

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В Минздраве также напомнили, что Кабмин дал старт созданию системы общественного здоровья в Украине, приняв Концепцию общественного здоровья. В ней заложены основы переориентации фокуса системы здравоохранения от политики лечения к политике укрепления и сохранения здоровья и предупреждения заболеваний.