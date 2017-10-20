В Украине ежегодно диагностируют рак молочной железы почти у 15 тысяч женщин

Ко Всемирному дню борьбы с раком молочной железы, представители Фонда Рината Ахметова посетили онкодиспансеры Ивано-Франковска, Тернополя, Луцка, Ровно и Черновцов. Этим медицинским учреждениям была оказана материально-техническая поддержка в рамках программы «Рак излечим».

Читайте такжеЛечение женщин с раком молочной железы финансируется государством лишь на 15%

Также Фонд оборудовал передвижной комплекс «Мобильная женская консультация». По словам мамолога Ивано-Франковского областного клинического онкологического отделения Сергея Голотюка, в Украине каждый год выявляют почти 15 тысяч больных с заболеванием рака молочной железы.

В числе дорогостоящей медицинской техники закупленной с 2008 по 2014 год – девять диагностических устройств и шесть единиц оборудования для лечения.

«Сегодня ни один наш пациент не может обойтись без процедур облучения. Современный аппарат лучевой терапии, а также томограф, которые закупил и установил Фонд, помогают максимально увеличить эффективность лечения и уменьшить риски для здоровья», – отметил главный врач Тернопольского областного онкодиспансера Леонид Шкробот.

Масштабы обследований на предоставленном оборудовании подчеркивает и руководитель программ и проектов Фонда Рината Ахметова Ирина Темерко: «Целью программы «Рак излечим» стало создание условий для улучшения качества диагностики онкобольных с помощью новейшего оборудования и внедрения передового опыта лечения рака. За период ее реализации обследование прошли почти 80 000 пациентов».

Всего за период реализации программы, которая стартовала в 2008 году, было предоставлено 15 единиц новейшего оборудования, как для выявления рака, так и для его лечения. Сейчас Фондом поставляются расходные материалы для бесплатной диагностики детей и взрослых-переселенцев в шесть онкодиспансеров.