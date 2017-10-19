В больницах Киева 20 и 21 октября женщины смогут обследовать молочные железы: адреса

В Киеве 20 и 21 октября в муниципальных медучреждениях будут организованы дополнительные часы приема врачей для обследования женщин на рак молочной железы.

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Об этом сообщили УНИАН в Департаменте здравоохранения Киевской городской госадминистрации.

Акция проводится по случаю Всеукраинского дня борьбы с заболеванием раком молочной железы. Предполагается, что в рамках дней открытых дверей можно будет сделать маммографию, ультразвуковое исследование молочных желез, скрининг молочной железы, получить консультацию врача-онколога.

В Департаменте здравоохранения призывают киевлянок воспользоваться возможностью обследоваться на рак молочной железы, посетив врача в ближайшем из предложенных медицинских учреждений.

Так, 20-21 октября с 10:00 до 14:00 будут принимать специалисты во всех районных Консультативно-диагностических центрах по адресам: Голосеевский район - проспект Голосеевский, 59-А; Дарницкий район - улица Вербицкого, 5; Деснянский район - улица Закревского, 81/1; Днепровский района - филиал №1, ул. Петра Запорожца, 26; Оболонский район - улица Тимошенко, 14; Печерский район - улица Подвысоцкого, 13; Подольский района - улица Мостицкая, 9; Святошинский района - улица Симиренко, 10; Соломенский район - улица Гарматная, 36; Шевченковский район, улица Саксаганского, 100.

Кроме того, 20 октября с 9:00 до 15:00 получить консультацию и обследоваться можно будет в Киевском городском клиническом онкоцентре на улице Верховинная, 69. А также приемы будут проводиться врачами 20-21 октября с 9.00 до 15.00 в Киевском городском консультативно-диагностическом центре на улице Кондратюка, 6.

По данным Городского научного информационно-аналитического центра медицинской статистики, в Киеве сохраняется тенденция к росту заболеваемости опухолями молочной железы среди