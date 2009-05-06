Кормление грудью защищает женщину от тяжелых заболеваний

Под эгидой общественной организации «Инициатива женского здоровья» (Women`s Health Initiative) специалисты Питсбургского университета (University of Pittsреburgh) во главе с доцентом Элеонорой Шварц (Eleanor Bimla Schwarz) искали причины здоровья женщин в климактерическом периоде. Они обработали 139 тыс. историй болезней представительниц прекрасного пола и обнаружили, что женщины, которые ответственно выполняли свое природное предназначение, меньше болели в старости.

Продолжительность кормления грудью напрямую связана со здоровьем после наступления менопаузы. Даже у тех, кто кормил грудью в течение всего лишь одного месяца, были более низкие показатели холестерина крови и заболеваемости диабетом и гипертонией. А у женщин, кормивших грудью более одного года, вероятность диабета снижалась уже на 20%, гипертонии — на 12%, повышенного уровня холестерина крови — на 19%, а риск сердечного приступа или инсульта уменьшался на 9%.

Ньека Голдберг (Nieca Goldberg), медицинский директор Women`s Heart Center, говорит, что гормон окситоцин, стимулирующий лактацию, участвует в процессах поддержания природного тонуса сосудов и укрепления сосудистой стенки. Кроме того, женщины, которые кормят грудью, сжигают больше калорий и потому легче сбрасывают вес, набранный во время беременности.

Шварц подчеркнула: «Мы давно знали, что кормление грудью очень важно для здоровья ребенка, но теперь мы уверены, что это важно и для здоровья матери». Ранее врачи предполагали, что грудное вскармливание уменьшает риск развития остеопороза, рака груди и яичников. Теперь же стало очевидным, что женщины, которые кормят грудью, в целом более здоровы, чем те, кто этого не делает.

infox.ru