В Украину запретили ввозить свинину из Мексики, Канады, США и Зеландии

Государственный комитет ветеринарной медицины Украины запретил ввоз в страну свиней, сырья и продукции из Мексики, Канады, США и Новой Зеландии, отгруженных после 21 апреля

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель председателя Госкомветмедицины Юрий САТВАРИ.

По его словам, запрет действует с 21 апреля, поскольку заболевание возникло 25 апреля, а инкубационный период длится около шести дней. «Поэтому сырье, которое отправлялось после 21 апреля, может быть поражено вирусом… Эти грузы на территории Украины не будут приниматься и разгружаться», - сказал он.

Он отметил, что на сегодня Украина не имеет торговых отношений по мясу свинины с Мексикой, однако с Соединенными Штатами Америки торговля ведется.

Кроме того, Ю.САТВАРИ сообщил, что Украина усилила контроль в аэропортах и морских портах с тем, чтобы не допустить провоза такой продукции в ручной клади пассажиров.

Как сообщал УНИАН, в Мексике от свиного гриппа скончались 103 человека, 1614 госпитализированы с симптомами данной болезни. Ранее власти Мексики официально подтвердили факт смерти 20 человек от свиного гриппа H1N1, причина еще 48 летальных исходов пока точно не установлена. В США этим вирусом заразились 20 человек, в Канаде – 6.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет ЧЕН заявила, что вспышка заболевания в Мексике имеет "потенциал пандемии". Вместе с тем, исполняющий обязанности генерального директора ВОЗ по охране здоровья и окружающей среды Кейжи ФУКУДА заявил, что мир подготовлен к борьбе с угрозой пандемии гриппа лучше, чем до того, как столкнулся 5 лет назад с эпидемией птичьего гриппа. По его словам, уже ведется разработка вакцины против свиного гриппа.

Грипп свиней – высококонтагиозная остропротекающая болезнь, которая характеризуется резко выраженной лихорадкой, общей слабостью и поражением органов дыхания. Вирус гриппа свиней (ВГС) может вызывать заболевания у людей, и наоборот, установлена возможность заражения свиней гриппом людей.

Впервые болезнь диагностирована в 1918 году в США во время пандемии гриппа людей.

Вирус гриппа свиней нестойкий к физическому и химическому влиянию. Температура 60 градусов по Цельсию на протяжении 20 минут полностью инактивирует вирус гриппа.