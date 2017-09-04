К законопроекту о медицинской реформе внесены 893 поправки - Парубий
Парубий надеется, что в течение 2-3 недель парламент примет законопроект по реформированию медицины.
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий надеется, что в течение двух-трех недель парламент примет законопроект по реформированию медицины.
Об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
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Он отметил, что "эта осень должна пройти под знаком реформ", при этом среди важнейших - реформа образования, реформа медицины, завершение судебной реформы, пенсионная реформа и реформа парламента.
Парубий подчеркнул, что все законопроекты, которые касаются реформирования, должны быть рассмотрены по полной процедуре, с рассмотрением всех поправок, хотя такой подход приведет к более длительному рассмотрению каждого из законопроектов.
Он отметил, что на сегодняшний день к законопроекту о медицинской реформе внесено 893 поправки.
"Понятно, что каждая из реформ может забрать день или даже несколько дней для полноценного рассмотрения всех поправок", - сказал председатель ВР.
Он добавил, что сегодня звучат предложения в четверг рассмотреть или медицинскую, или судебную реформу. По словам Парубия, фракции и народные депутаты должны определиться по этому вопросу.