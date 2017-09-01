Порошенко заявил, что на днях будет представлена кардинальная реформа сельской медицины

Президент Украины Петр Порошенко анонсирует в ближайшее время презентацию реформы сельской медицины.

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Об этом он заявил во время встречи с главными врачами медицинских учреждений Харьковской области, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, в ближайшие дни должна быть представлена ​​система кардинального реформирования сельской медицины, которая должна обеспечить качественную медицинскую помощь на селе.

Президент подчеркнул важность имплементации этой реформы и добавил, что в этом вопросе рассчитывает на поддержку медиков.

Кроме того, Порошенко отметил, что наибольшим доверием украинского народа пользуются две профессии. По его словам, первая - это военные, поскольку поддержка украинской армии, согласно социологическим исследованиям, составляет более 60%.

«Вторая профессия, где уровень доверия более 60%, - это украинские врачи. Думаю, это демонстрация мудрости украинского народа, который ценит то, насколько важно развивать медицинскую отрасль, беречь украинского врача и благодарить за ежедневное чудо - спасение и возвращение к жизни украинцев. За это я вам очень благодарен», - подчеркнул президент.

Также глава государства поблагодарил за помощь украинским воинам.

«Хочу поблагодарить украинских медиков, которые спасли огромное количество украинских героев. И это не просто военные медики. На Харькове, Днепре и Киеве лежит основная нагрузка по спасению украинских героев», - отметил Порошенко.

Он поблагодарил медиков Слобожанщины за самоотверженность, профессионализм и шаги, которые помогли сохранить жизнь украинских воинов.

Президент также отметил, что благодаря процессу децентрализации появились бюджеты развития, которые предоставили возможности строить, в том числе, и больницы.

«Мы будем закупать новейшее оборудование, строить больницы, делать все возможное, чтобы улучшить качество медицинских услуг», - подчеркнул президент. Он ожидает, что Верховная Рада в ближайшие месяцы проголосует медицинскую реформу.

«Сейчас, в первые месяцы после открытия работы Верховной Рады, жду реформу образования, пенсионную и медицинскую реформы», - сказал Порошенко.

Также глава государства напомнил, что медицинская реформа обсуждалась на Национальном совете реформ и отметил, что важно учитывать позицию врачей.