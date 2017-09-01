Гройсман пообещал, что финансирование инклюзивного образования будет продолжаться

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что правительство продолжит финансирование программ развития инклюзивного образования, которое позволяет детям с ограниченными возможностями получать качественные образовательные услуги.

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Как сообщает правительственная пресс-служба, по словам Гройсмана, в этом году из бюджета на эти цели выделено 209 млн грн.

«В этом году мы выделили 209 млн грн на инклюзивное образование в Украине. Патронат и лидерство в этом вопросе обеспечивает супруга главы государства Марина Порошенко», - сказал премьер.

Он выразил убеждение, что в Украине все больше будет появляться инклюзивных учебных заведений.

«Мы будем больше инвестировать в него (инклюзив)», - пообещал Гройсман.

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Он отметил роль местных властей в этом процессе и обратил внимание на необходимость адаптации зданий к потребностям людей с ограниченными возможностями.