Гройсман обещает выровнять ситуацию с закупкой лекарств
16:13, 12 июля 2017Страна
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Гройсман поручил заниматься этими вопросами вице-премьер-министру Павлу Розенку и и.о.министра здравоохранения Ульяне Супрун.
Гройсман / Фото УНИАН
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о намерении выровнять ситуацию с закупкой лекарств через международные организации в этом году.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Кабинета министров.
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"Мы считаем, что в 2017 году ситуацию с закупками выровняем, чтобы у нас реальная потребность была обеспечена на 100%", - сказал он.
По словам Гройсмана, он поручил заниматься этими вопросами вице-премьер-министру Павлу Розенко и и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун.
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