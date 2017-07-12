Гройсман обещает выровнять ситуацию с закупкой лекарств

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о намерении выровнять ситуацию с закупкой лекарств через международные организации в этом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Кабинета министров.

Читайте такжеГройсман пообещал, что программа реимбурсации "за определенное время заработает, как часы"

"Мы считаем, что в 2017 году ситуацию с закупками выровняем, чтобы у нас реальная потребность была обеспечена на 100%", - сказал он.

По словам Гройсмана, он поручил заниматься этими вопросами вице-премьер-министру Павлу Розенко и и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун.