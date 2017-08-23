В Украине увеличилось прозводство лекарств, содержащих гормоны

Украинские фармацевтические предприятия в январе-июне 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократили производство лекарственных препаратов, содержащих пенициллин и другие антибиотики, на 17,7% - до 571 тонны, сообщила Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, в июне 2017 года объем производства таких лекарств составил 89,1 тонны, что на 29% меньше объема производства в мае этого года и на 29% меньше, чем было произведено в июне 2016 года.

Украина в январе-июне 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила на 13,4% выпуск лекарственных препаратов, содержащих гормоны и не содержащих антибиотики, - до 69,8 т. При этом в июне этой продукции было произведено 14,1 т, что на 22% больше, чем в мае этого года, и на 31,9% больше, чем в июне прошлого года.

Производство препаратов, содержащих алкалоиды или их производные и не содержащих гормоны или антибиотики, в январе-июне сократилось на 0,2% и составило 22,9 тыс. тонн. В июне украинские предприятия произвели 4,4 тыс. тонн этой продукции, что на 3,9% больше объема производства мая и на 17,8% больше, чем было произведено в июне 2016 года.

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В сообщении Госстата отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года производство лекарственных препаратов, содержащих пенициллин и другие антибиотики, сократилось по сравнению с 2015 годом на 0,6%, до 1,246 тыс. тонн; лекарственных препаратов, содержащих гормоны и не содержащих антибиотики, увеличилось на 6,8%, до 125 тонн; а препаратов, содержащих алкалоиды или их производные и не содержащих гормоны или антибиотики, выросло на 6,7%, до 46,6 тыс. тонн.