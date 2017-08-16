Государственное регулирование цен на лекарства осуществляется по обновленному Национальному перечню - Госпродпотребслужба

Государственное регулирование цен на лекарства, внесенные в Национальный перечень основных лекарственных средств, осуществляется по обновленному перечню.

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Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, с 1 июля 2017 вступило в силу правительственное постановление от 16 марта № 180 «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета министров», которым в новой редакции утвержден Национальный перечень основных лекарственных средств.

Отмечается, что закупки осуществляются на всех уровнях учреждениями здравоохранения за бюджетные средства, при этом предельный размер снабженческо-сбытовой (оптовой) надбавки, который насчитывается до задекларированного изменения оптово-отпускной цены не должен превышать 10%. Предельный размер торговой (розничной) надбавки, начисляемой к закупочной цене, не должен превышать 10%.

«Госрегулирование цен на лекарства применяется при реализации лекарственных средств в оптовой и розничной торговле, с учетом установленной предельной надбавки до 10% (начисляется к оптово-отпускной цене), предельной торговой надбавки до 25% (начисляется к закупочной цене)», - говорится в сообщении.

Также государственное регулирование вводится при отпуске лекарственных средств по рецептам врачей, который осуществляется бесплатно и на льготных условиях (постановление Кабмина от 17 августа 1998 №1303 «Об упорядочении бесплатного и льготного отпуска лекарственных средств по рецептам врачей в случае амбулаторного лечения отдельных групп населения и по определенным категориям заболеваний»).

Вместе с тем, утратило силу постановление Кабинета министров от 5 сентября 1996 года № 1071 «О порядке закупки лекарственных средств учреждениями здравоохранения, финансируемыми из бюджета», в соответствии с которым до настоящего времени осуществлялись государственные закупки.

В ведомстве подчеркнули, что с 1 января 2018 года при условии удовлетворения в полном объеме потребности в лекарствах, включенных в Национальный перечень основных лекарственных средств, заказчики могут закупать их за бюджетные средства, не включенные в него. При этом, предпочтение должно отдаваться лекарственным средствам, включенным в отраслевые стандарты в сфере здравоохранения.

Как обещают в Министерстве здравоохранения Украины, после вступления в силу всех требований постановления, все пациенты, которые проходят лечение в стационарных условиях, будут получать необходимые лекарственные средства, включенные в Национальный перечень. Контроль за соблюдением этого требования будет возложен на руководителей учреждений здравоохранения.