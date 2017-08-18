В рамках программы "Доступные лекарства" аптекам компенсировано 176,3 млн грн

Государство с 1 апреля – с начала действия программы «Доступные лекарства» - компенсировало аптечным заведениям 176,3 млн грн, что составляет 25% от общей суммы, выделенной на программу этого года (700 млн грн), сообщается на правительственном портале.

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«Каждый месяц почти 1,5 млн человек получают лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы по этой программе бесплатно или с незначительной доплатой», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, с августа количество препаратов, включенных в программу, будет увеличено до почти 200 наименований, и этот перечень будет расти. В следующем году правительство также планирует увеличить финансирование программы до 1 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, программа «Доступные лекарства» стартовала 1 апреля 2017 года. На реализацию программы госбюджетом сначала было предусмотрено 500 млн грн, однако в конце июля вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил, что правительство выделит дополнительно 200 млн грн на финансирование этой программы.

Кабинет министров Украины 21 июня принял решение направить дополнительные средства в размере 24 млрд грн, полученные от перевыполнения государственного бюджета по доходам, на финансирование субсидий, программы «Доступные лекарства», на дороги и потребности обороны, утвердив соответствующий законопроект об изменениях в госбюджет.