Минздрав подал в Кабмин проект постановления о создании национального закупочного агентства
В 2019 году Украина перейдет на закупки украинским агентством, которое обеспечит государственный и региональный уровни закупок.
Министерство здравоохранения Украины подало в Кабинет министров проект постановления о создании национального закупочного агентства, которое будет заниматься закупками лекарств и медицинских изделий, сообщила журналистам и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун.
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"Мы работаем над созданием нашей внутренне украинской организации - агентства, которое буде заниматься закупками и подали в Кабмин проект постановления, идут последние согласования", - сказала она.
По словам Супрун, агентство сможет начать работу в 2019 году.
«В 2019 году ми сможем перейти на закупки украинским агентством, которое обеспечит не только государственный уровень закупок, но и региональный», - добавила Супрун.
Как сообщал УНИАН, в начале февраля Министерство здравоохранения Украины инициировало создание медицинской системы Prozorro и национального агентства по закупке лекарств.