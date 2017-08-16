На содержание тюремных больниц последние 6 лет средства не выделялись вообще - Минюст

Материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины находится на низком уровне из-за недофинансирования.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

"Около 70% имеющегося медицинского оборудования является устаревшим, это аппаратура выпуска 60-х - 80-х годов прошлого века, морально и технически изношена или такая, что вообще не функционирует. Средства из государственного бюджета на обновление медицинского оборудования за последние 6 лет не выделялись", - говорится в сообщении

Также в Минюсте отметили, что 90% помещений, в которых расположены ведомственные учреждения здравоохранения, требуют проведения капитальных ремонтных работ, а их санитарное состояние не соответствует необходимым требованиям.

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"Существует острая необходимость в современном рентгенодиагностическом оборудовании, электрокардиографах, аппаратах ультразвуковой диагностики, стоматологическом оборудовании, лабораторном оборудовании и т.п. Общая укомплектованность медицинского персонала составляет около 80%, из них чуть более половины имеют квалификационные категории", - добавили в пресс-службе.