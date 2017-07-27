Минздрав обновил перечень препаратов по программе "Доступные лекарства"

Министерство здравоохранения опубликовало новый реестр препаратов, которые принимают участие в правительственной программе “Доступные лекарства”..

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, в обновленный реестр лекарств вошло 199 препаратов 43 производителей, из которых 21 производитель стран ЕС, 17 - Украины, 4 - Индии, 1 - Израиля. Напомним, что ранее в программе участвовали 157 препаратов.

Отмечается, что в новом реестре стало на 33 позиции больше для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, 5 - диабетом второго типа, 4 - бронхиальной астмой по сравнению с предыдущими месяцами.

Реестр, в частности, включает информацию о торговых названиях препаратов, действующих веществах, форме выпуска, дозировке, производителе, розничной цене за упаковку и сумме доплаты, если цена на препарат превышает предельную оптово-отпускную цену.

*** Правительственная программа «Доступные лекарства» начала действовать в Украине с апреля 2017 года. За это время пациенты получили лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы более чем 126 млн грн бюджетных средств.

За июнь врачи выписали почти 1,9 млн рецептов на лекарственные средства по программе «Доступные лекарства». Всего за время существования программы с апреля 2017 пациенты воспользовались 3,6 млн таких рецептов.

К середине июля участниками программы уже стали 6179 аптек. Наиболее активно к программе присоединяются аптечные учреждения в Днепропетровской, Львовской и Харьковской областях.

Для того, чтобы принять участие в программе, нужно обратиться к своему семейному врачу, получить правильно выписанный рецепт и обменять его на лекарства бесплатно или с незначительной доплатой в аптеке с пометкой «Доступные лекарства».