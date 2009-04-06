На складах Крыма хранится 1 тыс тонн непригодных ядохимикатов

В настоящее время на территории Крыма хранится около 1 тыс. тонн непригодных ядохимикатов и пестицидов, средств на утилизацию которых не хватает.

Об этом сообщает пресс-центр Верховной Рады Крыма со ссылкой на информацию председателя Постоянной комиссии крымского парламента по аграрным и земельным вопросам, экологии и рациональному природопользованию Олега РУСЕЦКОГО.

«Серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья населения представляют хранящиеся на складах сельхозпредприятий химические средства защиты растений. На территории Крыма их количество составляет около одной тысячи тонн», - говорится в сообщении пресс-центра.

Утилизация одной тонны химикатов стоит 16-17 тыс. грн. «Понятно, что для утилизации такого количества химикатов мы в крымском бюджете средств не найдем, - заявил О.РУСЕЦКИЙ. - В 2009 году из Республиканского фонда охраны окружающей природной среды на их уничтожение предполагается выделить 8 млн. грн., и за эти деньги можно будет уничтожить около 40% непригодных ядохимикатов и пестицидов, однако это не решает проблему окончательно».

По словам О.РУСЕЦКОГО, необходимо обращаться в центральные органы власти Украины и добиваться выделения средств из госбюджета.