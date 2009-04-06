На Ривненщине - самые высокие в Украине показатели рождаемости

В Ривненской области по итогам прошлого года самый высокий в государстве показатель рождаемости.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник отдела статистики населения Главного управления статистики в Ривненской области Елена НАЗАРОВА.

В прошлом году в этой области родилось 17 тыс. 89 человек, а умерло 16 тыс. 345.

По словам Е.НАЗАРОВОЙ, коэффициент рождаемости, который определяется в расчете на тысячу населения, в настоящее время в области составляет 14,8, а средний по Украине - 11.

На втором месте по уровню рождаемости - Волынская область, на третьем - Закарпатье.

По данным статистики, Ривненская область уже несколько лет подряд лидирует по количеству новорожденных. В частности, в 2007 году коэффициент рождаемости в области составлял 13,7, тогда как по Украине - 10,2.

В Ривненской области также в настоящее время проживает самое большое количество женщин, которым присвоено почетное звание «Мать-героиня» - свыше 700 человек.

Общее количество населения Ривненской области в настоящее время составляет свыше 1,1 млн. человек.