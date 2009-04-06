Черниговщина: в регионе стабильные показатели рождаемости

На Черниговщине сохраняется тенденция роста рождаемости, что начавшаяся с 2002 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Главном управлении статистики в области.

В 2008 году в регионе родилось почти 10040 детей (6693 – в городских поселениях и 3346 – в сельской местности), что на 5,7% больше предыдущего года. Среди рожденных – свыше 5170 мальчиков и свыше 4860 девочек. Ежедневно, в среднем, рождалось 27 детей.

На каждую тысячу жителей области приходится 8,9 новорожденных против 8,3 в 2007 году. Но, невзирая на рост уровня рождаемости, этот показатель является наименьшим в Украине (11 на тысячу жителей). Наивысший уровень рождаемости

(14,8) имеют Волынская и Ровенская области. В пределах области показатель рождаемости колеблется от 6,9 промилле в Сребнянском районе до 10,4 промилле в г. Нежине. За год уровень рождаемости снизился в семи районах с 22. Во всех других районах и городах Чернигов, Нежин и Прилуки состоялся рост уровня рождаемости. Больше всего – в Куликивскому районе (с 7,3‰ к 9,8‰).

Средний возраст матерей на время рождения ребенка составлял – 25,9 года, в

том числе в городских поселениях – 26,2, в сельской местности – 25,2. Более половины женщин родили первого ребенка (56,3%), каждая третья – второго, каждая десятая – третьего и больше. Чаще всего первого ребенка женщины рожали в возрасте 20-24 года (50%). Трем самым молодым матерям исполнилось по 14 лет. На Черниговщине уменьшился удельный вес внебрачных детей (с 23,5% в 2007 г. до 22,3% – в 2008 г.).