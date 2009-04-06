В 2009 году Украина получит на борьбу со СПИДом $35 млн от зарубежных доноров

В 2009 году Украина получит около 35 миллионов долларов на борьбу со СПИДом от правительств США, Японии и Евросоюза, заявил представитель Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией Андреас Тамберг.

"В 2002 году Украина подала заявку от Минздрава на грант по программе противодействия СПИДу. Нами было принято решение выделить Минздраву Украины грант на 98 миллионов долларов. Однако выплата первого транша в размере 7 миллионов долларов была приостановлена", - рассказал Андреас Тамберг.

"В 2004 году наше сотрудничество с Украиной возобновилось, в частности, с общественной организацией Международный альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, которая получила оставшиеся деньги гранта в течение пяти лет в полном объеме. А в 2007 году мы выдали новый пятилетний грант Всеукраинской благотворительной организации Сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД", - продолжает эксперт.

Тамберг также отметил, что Украина рассчитывала на получение от Глобального фонда 150 миллионов до 2012 года несколькими траншами. По его словам, финансирование второго гранта, вероятно, будет сокращено на 10-15%.

"Тем не менее деньги поступят. Подробности финансирования пока станут известны после встречи в Женеве летом 2009 года. Могу лишь сказать, что в этом году Украина получит около 35 миллионов долларов из оставшихся 120 по второму гранту", - заявил эксперт.

По словам Тамберга, средста Глобальному фонду поступают от правительства Америки, Японии, Евросоюза, а также Фонда Билла Гейтса и Уоррена Баффета. На данный момент основныемит донорами являются США и Япония, которые уже подтвердили выделение средств для формирования бюджета фонда: 900 миллионов долларов направит американское правительство и 150 миллионов долларов - японское, пишет газета.

"Большинство денег из грантов, десятки миллионов долларов, в Украине расходуются на медикаменты для наркоманов и больных ВИЧ/ СПИД. На заместительной метадоновой терапии сейчас находится 2,7 тысячи украинских наркоманов. Мы планируем довести эту цифру до 8 тысяч. Также оплачиваются услуги по социальному сопровождению наркомана, чтобы он мог полностью избавиться от зависимости и стать полноценным членом общества".

delo.ua