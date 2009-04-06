В Луганской области выросло количество инсулинозависимых

На Луганщине в текущем году количество больных, которые принимают препараты инсулина, увеличилось на 450 человек, передает корреспондент УНИАН.

Эти данные были обнародованы на конференции, посвященной Всемирному дню диабета и 20-летию Луганского областного общества инвалидов и больных сахарным диабетом.

Целью проведения конференции стало информирование о новых методах профилактики и лечения болезни, как в мировой, так и в отечественной практике. В ходе конференции было отмечено, что по состоянию на в 01.01.2009 году в области зарегистрирован 46761 больной сахарным диабетом, инсулинозависимой формой – 8590 лиц, дети - 214, подростков - 177.

В текущем году из государственного бюджета на приобретение препаратов инсулина Луганской области выделена дотация в размере 11 млн. 766 тыс. 100 грн. (в 2008 году - 10 млн. 950 тыс. 100 грн).

Договоры на снабжение препаратов инсулинов заключены 2 апреля 2009 года. Снабжения препаратов инсулинов в область состоятся 6 апреля 2009 года.