Орден Св. Пантелеймона - главная награда наилучших медиков

Министр здравоохранения Украины Василий Князевич, выступая на итоговой Коллегии МОЗ Украины, сообщил представителям медицинского сообщества о намерении внедрить поощрительное отличие в отрасли здравоохранения.

Он отметил, что, согласно Договору о сотрудничестве и партнерстве между МЗ Украины и Советом Церквей, Орден Св.Пантелеймона установлен для награждения граждан за выдающиеся личные заслуги в отрасли здравоохранения, за благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность.

Награждение орденом будет осуществляться на основании общего решения Комиссии в составе руководства церквей и Министра здравоохранения Украины.

Василий Князевич, выступая на пресс-конференции по итогам Коллегии, в который раз отметил важность сотрудничества медицины и церкви в направлении лечения человека. Ведь физическое и духовное здоровье – залог счастливого долголетия.

Внедрение поощрительного отличия в отрасли здравоохранения Василий Князевич считает существенным шагом в построении будущего сотрудничества врача и духовного наставника на пути к здоровью нации.

moz.gov.ua