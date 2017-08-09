Штаб Ахметова продолжает помогать девушке, раненной в Антраците



Впервые Гуманитарный штаб оказал помощь на реабилитацию Екатерине Уманец в декабре 2015 года. Годом ранее Катя, находясь на автобусной остановке в родном Антраците, попала под обстрел и получила два огнестрельных ранения. Пуля задела правую половину грудной клетки, брюшную полость и вышла на вылет. Девушке поставили диагноз: ранение грудной клетки, полный разрыв спинного мозга.

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По статистике, лишь 5% людей с травмой позвоночника такой тяжести способны со временем встать на ноги. Врачи посоветовали родителям как можно скорее отправить дочку в реабилитационный центр, иначе мышцы неизбежно атрофируются.

Мама девочки позвонила на горячую линию Штаба Рината Ахметова, и там сразу откликнулись: Кате оплатили путевку в специализированный центр в Славянске, и, практически, через месяц девочка научилась стоять. Через некоторое время Гуманитарный штаб помог Кате с приобретением специальных ортопедических приспособлений — корсета и ортезов. С их помощью Катя начала делать свои первые шаги.

Несмотря на успехи в борьбе с результатами полученных ранений, Екатерина крайне нуждается в хорошей инвалидной коляске, о чём сказала во время своего выступления на ежегодном отчете Штаба Рината Ахметова. Штаб не оставил без внимания просьбу девочки, специально для Кати инвалидную коляску заказали в Германии.

Директор Гуманитарного штаба Александр Вишняков приехал в реабилитационный центр Славянска, где Катя проходит лечение, чтобы лично передать девушке новую коляску.

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«Дорогая, Катя, ты знаешь, как мы, в Гуманитарном штабе переживаем и заботимся о твоей судьбе. Во время нашей последней встречи в Киеве ты поделилась своим желанием — чтобы у тебя стало ещё меньше ограничений для движения. Для жизни и работы. Нам тогда очень запомнилась твоя просьба. И Штаб приобрел тебе маневренную, легкую в управлении коляску. Эта помощь стала возможна благодаря Ринату Ахметову, который создал Гуманитарный штаб с одной целью – помогать мирным жителям Донбасса, оказавшимся в беде из-за войны», - сказал Вишняков.

Девушка была поблагодарила Штаб и Рината Ахметова за такую необходимую для нее помощь.

«Три года назад со мной случилась большая трагедия. С того момента я поняла, что ни в коем случае нельзя опускать руки и сдаваться! Когда моя мама обратилась за помощью в Гуманитарный штаб Рината Ахметова, меня сразу поддержали и поддерживают по сей день. Такой помощи я ни от кого больше не получала. Гуманитарный штаб стал моей второй семьёй», — сказала Катя.

В целом в рамках проекта Гуманитарного штаба «Реабилитация раненых детей» 71 раненому ребенку была оказана медицинская помощь, из них 65 детей прошли курс реабилитационного лечения в санаториях Украины, а 6 — получили технические средства реабилитации и медикаменты.

Катя Уманец — одна из них, она настоящий пример мужества и стойкости. Гуманитарный штаб Рината Ахметова продолжит следить за судьбой девушки.