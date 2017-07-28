Работу штаба Ахметова можна оценить с помощью виртуального тура

Теперь любой желающий может не только узнать, как функционирует самая масштабная программа помощи населению на Востоке Украины, но и почувствовать себя в роли волонтера. Это можно совершить одним нажатием клавиши компьютерной мыши – на сайте Гуманитарного штаба Рината Ахметова: www.fdu.org.ua/3dtour.

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По словам руководителя проектов и программ штаба Ирины Темерко, виртуальный тур – это яркая и динамичная демонстрация того, как работал Штаб с начала военных действий

"Эту информационную платформу мы создали для тех, кто небезразличен к трагедии на Донбассе. Каждый посетитель сайта может провести небольшое путешествие и изнутри увидеть нашу работу. Виртуальный тур показывает полный цикл оказания помощи мирным людям – от формирования и движения гуманитарных колонн до конвейерной линии, от комплектации продуктовых наборов до выдачи ее мирным жителям прифронтовых территорий», - сказала Темерко.

Директор Гуманитарного штаба Рината Ахметова Александр Вишняков, подчеркнул, что основными принципами работы штаба всегда были прозрачность и открытость.

"Благодаря виртуальному туру, любой человек сможет ощутить масштабы нашей работы. Интерактивные элементы позволяют более детально познакомиться с нашей деятельностью. За время своей работы штаб выдал более 11 820 тысяч продуктовых наборов и спас более миллиона жизней. Как это стало возможно? Об этом можно узнать, посетив наш виртуальный тур", - отметил Вишняков.

Четыре основные локации тура выполнены с эффектом максимального погружения и дают возможность видеть все в режиме 360⁰ – посетить офис в Киеве или логистический центр в Мариуполе, вместе с бригадой мобильных волонтеров выдать помощь в прифронтовом поселке, а также побывать на ныне заблокированной «Донбасс Арене».