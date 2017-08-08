В Мариуполе хирурги вместе с саперами изъяли из ноги солдата вражескую гранату (фото)

Хирурги оперировали украинского военнослужащего в присутствии саперов в связи с неразорвавшейся гранатой. Об этом сообщила советник начальника Генерального штаба - главнокомандующего ВС Украины Алена Вербицкая в Facebook.

«В ночь с 6 на 7 августа во время обстрела одного из подразделений в зоне АТО ранение получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Граната попала Дмитрию в левую ногу, где застряла и не разорвалась !!!», - написала она.

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По словам Вербицкой, раненый был срочно эвакуирован в тыл, где он получил первую медицинскую помощь.

«Как только раненого доставили в госпиталь в Мариуполе, хирурги, вместе с саперами, провели уникальную операцию по изъятию и обезвреживанию вражеского боеприпаса. Сейчас состояние Дмитрия врачи расценивают как удовлетворительное», - отметила она.

Также на странице советника начальника Генштаба ВСУ размещены фотографии, где видно, что медики на операции были одеты в бронежилеты.