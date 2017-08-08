На лечение за границу поедут 47 украинцев

Министерство здравоохранения 7 августа получило от Министерства финансов согласование изменений в паспорт бюджетной программы "Лечение граждан Украины за рубежом" о выделении дополнительных 186 млн грн и приняло решение об оплате лечения за рубежом для 47 человек.

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Как сообщает пресс-служба министерства, в тот же день состоялось заседание комиссии Минздрава по вопросам направления на лечение за границу под председательством заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского. Члены комиссии приняли решение отправить на зарубежное лечение 47 пациентов.

Минздрав подготовил информационные письма для зарубежных клиник о гарантии оплаты за лечение, и после рассмотрения дела и принятия положительного решения письма были зарегистрированы и предоставлены родным пациентов, чтобы они как можно скорее смогли поехать на лечение, не дожидаясь перевода денежных средств на счета клиник.

В 2017 году государственным бюджетом на программу "Лечение граждан Украины за рубежом" Минздраву было выделено более 203 млн грн. За эти средства были направлены на лечение в зарубежные клиники 74 человека, в том числе 34 ребенка, говорится в сообщении.