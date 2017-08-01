На программу лечения украинцев за рубежом дополнительно выделили 186 млн грн

Сегодня Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2017 год".

Как сообщили УНИАН в Минздраве, законом предусматривается выделение дополнительных средств, в размере 186 млн грн, на программу “Лечение граждан Украины за рубежом”.

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После получения справки Министерства финансов Украины о выделении дополнительных средств, Министерство здравоохранения Украины направит на согласование изменения в Паспорт бюджетной программы КПКВК 2301360 «Лечение граждан Украины за границей».

Минздрав Украины сотрудничает с Министерством финансов и держит на контроле вопрос скорейшего согласования выделения дополнительных средств для направления граждан Украины на лечение за границу.

В ближайшие дни, сразу после перечисления средств на счет Казначейства, состоится экстренное заседание Комиссии по направлению граждан на лечение за границу.

Комиссия подготовит все необходимые документы и согласования, а именно: уточнит списки пациентов на отправку, выяснит их состояние, свяжется с лечащими врачами, структурными подразделениями по вопросам здравоохранения для решения всех формальных вопросов, а также подготовит информационные письма для зарубежных клиник о гарантиях оплаты за лечение наших граждан.