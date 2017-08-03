Медики предупреждают об опасности теплового удара: в группе риска - люди с ожирением

Солнечные и тепловые удары связаны с процессом терморегуляции в организме. В группе риска - люди с ожирением, заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

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Как объясняют врачи, организм генерирует тепло, которое рассеивается путем теплового излучения и выделения пота. За счет выделения пота организм защищается от перегрева в условиях повышения температуры воздуха, влажности, усиленной двигательной нагрузки. При неспособности организма быстро в необходимом количестве тратить тепло наступает перегрев. Если это сопровождается дефицитом в организме воды (обезвоживание), скорость роста температуры тела повышается, что приводит к солнечному или тепловому удару.

Тепловой удар возникает при общем перегревании организма высокой температуры, а солнечный – под прямым влиянием солнечных лучей на голову и верхнюю часть шеи человека.

Для предотвращения солнечного и теплового ударов необходимо избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами (не более 10-15 минут), носить свободную одежду светлых цветов из натуральных материалов, на пляж одевать легкую обувь, защищать голову от солнца панамами, платками и т. п (даже в облачную погоду), а также зонтиками.

Для защиты глаз использовать козырьки и очки от солнца при пребывании на пляже обеспечить дежурство отдыха на песке или камнях (в течение 10-15 минут) с плесканием в воде и плаванием (10-15 минут – для детей 8-12 лет, 25-30 минут – для детей с 13 лет и старше).

В первой половине дня купание лучше заканчивать не позже 10.00-10.30, повторное купание во второй половине дня проводить с 16.00 до 19.00. Не спать под солнцем. На пляже широко использовать теневые навесы; вне пляжа необходимо чередовать пребывание на солнце и в тени деревье);

Медики рекомендуют не организовывать в период с 10.00 до 16.00 длительных экскурсий (автобусных, пеших), проводить культурно-массовые мероприятия после 18.00 на свежем воздухе, с доступом свежего воздуха.

Необходимо во время пребывания в помещениях обливание лица, рук до локтей, до плеч, ног до колен прохладной проточной водой (начинать с +24º–26 º С, каждые 2 дня снижать на 1º С и довести ее до 16º С). Организовать широкий доступ свежего воздуха к помещениям, в том числе во время дневного и ночного сна, не допуская сквозняков.

При наличии в помещениях кондиционера, разница между температурой этого помещения и температурой на улице не должна превышать +10º С. Женщинам рекомендуется использовать веер, не носить в жару украшений.

Ежедневно проводите дома влажную уборку.

Ни в коем случае не оставляйте детей, немощных лиц в автомобиле без кондиционера.