Сегодня жара в Украине усилится: медики советуют ограничить любую активность

В связи с жаркими погодными условиями не характерными для климата Украины медики рекомендуют для ослабления неблагоприятного действия высокой температуры в жилых и общественных зданиях, офисных помещениях применять солнцезащитные устройства на окнах (жалюзи, шторы белых тонов), мобильные и стационарные кондиционеров или обычные электрические вентиляторы, сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе.

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Людям, которые страдают хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистой системы, пожилым людям и детям рекомендуется ограничение физической активности и пребывания на солнце.

В помещениях необходимо проводить влажную уборку с целью увеличения влажности воздуха и снижения его температуры. Антимоскитную сетку на окнах рекомендуется периодически увлажнять для уменьшения проникновения в помещение горячего воздуха.

Лучшее время для проветривания помещений – ночные, утренние и вечерние часы. В другое время форточки, фрамуги, окна необходимо держать закрытыми, что значительно уменьшит проникновение горячего воздуха внутрь помещения.

Одежда должна хорошо пропускать воздух, быть легким, просторным и, желательно, светлых тонов.

С целью предотвращения перегрева организма, особенно после возвращения с улицы, необходимо пользоваться душем. Во время отдыха на пляже рекомендуется находиться в тени в головных уборах, как можно больше сократить пребывание на солнце. Самое благоприятное время пребывания на пляже – утренние и вечерние часы.

При пребывании на открытом воздухе необходимо носить головные уборы, увеличить потребление питьевой воды и жидкой пищи, особенно когда нельзя отказаться от пребывания на открытом воздухе.

Для предупреждения нарушений иммунной системы рекомендована витаминопрофилактика и овощные диеты. В такие дни категорически запрещается употребление алкогольных напитков, курение.