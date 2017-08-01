В Украине внедряют конфиденциальное исследования случаев материнской смерти



В Украине начала работать комиссия по проведению конфиденциального исследования случаев материнской смерти. Конфиденциальное исследование – это специальная форма перинатального анализа, когда эксперты исследуют каждый случай смерти с соблюдением анонимности.

Цель конфиденциального исследования – выявить медицинские и немедицинские факторы, которые привели к смерти женщины во время беременности, родов или в послеродовой период, чтобы в конечном итоге снизить уровень материнской заболеваемости и смертности, улучшить качество оказания медицинских услуг беременным, роженицам и родильницам и устранить системные нарушения, которые приводят к смерти женщин.

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В состав комиссии по проведению конфиденциального исследования случаев материнской смерти вошли независимые эксперты, которые являются ведущими специалистами отрасли.

Комиссия будет работать в соответствии с Порядком проведения конфиденциального исследования случаев материнской смерти и рассматривать все случаи материнской смертности, регистрируемых в стране. Кроме выявления системных недостатков при организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам и оценки качества ухода на всех уровнях оказания медицинской помощи, комиссия также выяснит социальные причины материнской смертности в Украине.

Конфиденциальное исследование в Украине внедряется в соответствии с рекомендациями ВОЗ и Фонда народонаселения ООН.