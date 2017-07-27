В результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли 70 детей, еще 222 ребенка получили ранения - ЮНИСЕФ

По данным ЮНИСЕФ, в результате вооруженного конфликта на Донбассе, погибли уже 70 детей, еще 222 ребенка получили ранения различной степени тяжести. Эксперты небезосновательно считают: эти данные могут быть занижены.

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В марте 2015 Гуманитарный штаб Рината Ахметова запустил проект «Реабилитация раненных детей», цель которого – оказание помощи раненым детям, получившим тяжелые травмы – от осколочных ранений и контузии до потери конечностей. За время существования проекта 70 детей получили помощь на восстановление здоровья и смогли вернуться к нормальной жизни.

Среди пострадавших от взрывов детей оказалась и 7-летняя Маша Духно. Трагедия случилась 18 ноября 2014 года в Тошковке Луганской области. Артиллерийский снаряд попал в дом, когда в нем мирно спали люди. Отец семейства погиб на месте. Юлия Духно чудом успела спасти своего годовалого сына, практически прикрыв его собой – получила осколочное ранение. Но больше всех пострадала старшая дочка, когда ее везли на «скорой» в больницу, она перестала дышать и впала в кому. В бессознательном состоянии Маша пробыла три недели, а позже перенесла несколько операций.

«Делали шунтирование в голове, выкачали жидкость, – рассказывает мама. – Ей поставили такие трубочки, и теперь она с ними будет жить».

Последствия ранения у девочки остались на всю жизнь – у нее оказалась парализована левая рука. В рамках проекта «Реабилитация раненых детей» Штаба Рината Ахметова, Маша уже второй год подряд посещает санатории. Врачи надеются, что ей удастся побороть последствия травмы.

«Девочка перенесла тяжелую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. Левосторонний гемипарез – это из категории тяжелых травм, – поясняет Владимир Тарелкин, заместитель главврача по медицинской части реабилитационного центра «Славянский курорт». – Благодаря молодому организму, мы надеемся на восстановление всех нарушенных функций, в том числе и центральной нервной системы. В следующем году Маше надо будет пройти полный курс, чтобы полностью восстановить ее здоровье».

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Мама девочки рассказывает, что сам ребенок не помнит случившееся. «Мы стараемся вообще не говорить про это. Она просто все забыла, у нее как бы все стерлось с памяти. И она особо не помнит, что с ней произошло, – рассказывает Юлия. – Спасибо поддержке Гуманитарного штаба и людям, которые помогают нам реабилитироваться – это очень для нас важно. Если ничего не делать, ребенок сам не справится».

«Гуманитарный штаб Рината Ахметова постоянно помогает раненным детям Донбасса. Мы следим за разворачивающимися событиями, и когда происходит трагедия, стараемся оказать своевременную помощь. Для этого мы сотрудничаем с высококвалифицированными медицинскими учреждениями, организовываем для детей курс реабилитационного лечения в специализированных санаториях Украины, а также помогаем получить необходимые средства технической и индивидуальной реабилитации», – отмечает Игорь Хаджинов, руководитель направления «Адресная помощь».