Дети из "серой зоны" Донбасса оздоровятся в святогорском лагере

Для детей из Донбасса в Святогорске открылась первая смена детского оздоровительного лагеря «Солнечный». Большинство из приехавших в лагерь ребят живут на неподконтрольной территории и в «серой зоне». Возможность отдохнуть они получили благодаря проекту «Мирное лето – детям Донбасса» Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

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«Уже третий год подряд Штаб Рината Ахметова организовывает летнее оздоровление для детей из Донбасса. На первую смену, с 9 по 22 июля, в лагерь в Святогорске заехали 200 ребят. Эти дети как никто знают все ужасы войны. Помочь им оздоровится, отдохнуть от тяжелой ситуации, преодолеть психологические проблемы и страхи – наша главная задача», – рассказал на открытии смены Александр Вишняков, директор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Ребят ждет масштабная оздоровительная программа, наряду с разнообразными игровыми активностями для детей предусмотрены занятия и консультации с психологами, которые прошли обучение по курсу «Травма войны». Специалисты будут проводить занятия, направленные на стабилизацию и улучшение психоэмоционального состояния ребенка, снижение тревожности, развитие навыков коммуникации.

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«Детки из Донецка, Макеевки, Горловки проезжают очень много блокпостов. Некоторые приезжают даже заранее, чтобы вовремя приехать на смену. Спасибо Штабу Рината Ахметова, который обеспечил их путевками в наш лагерь. Две недели они у нас будут вместе дружить, вместе отдыхать, питаться у нас в столовой по 5 раз в день. Спасибо психологам, которые работают с ними. Этим деткам очень тяжело. Отдых для них просто необходим. В течение 2 недель они отходят от всех проблем, настраиваются на другой лад, забывают обо всем плохом, что происходит. И больше они уделяют внимание развлечениям, отдыху, оздоровлению», – рассказала директор лагеря «Солнечный» Наталья Литвинова.

В рамках проекта «Мирное лето – детям Донбасса» запланировано три смены, которые будут длиться до 21 августа 2017 года. В программе отдыха участвуют дети в возрасте от 8 до 14 лет, проживающие в зонах военного конфликта, прежде всего, на неподконтрольной территории и так называемой «серой зоне», а также дети-переселенцы.