Около 70% украинских детей сталкивались с проблемой травли - ЮНИСЕФ

Кампания, начатая ЮНИСЕФ, имеет целью поднять уровень осведомленности среди детей и взрослых о буллинге (травле) и его негативных последствиях.

Как сообщила пресс-служба ЮНИСЕФ в Украине, 67% детей в Украине в возрасте от 11 до 17 лет сталкивались с проблемой буллинга в течение последних трех месяцев, 24% детей стали жертвами буллинга, и 48% из них никому не рассказывали об этих случаях.

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Таковы основные результаты исследования, проведенного ЮНИСЕФ ранее в этом году.

«Исследование убедительно свидетельствует, что дети, закрытые к общению, а также дети из семей с низким уровнем дохода, подвергаются буллингу вдвое чащей. Кроме этого, внутренне перемещенные дети более уязвимы к различным формам насилия, связанного с конфликтом. Это влияет на их социальное поведение. Экономические трудности также косвенно повышают риски буллинга и угрожают социальной интеграции таких детей», - отмечают в организации.

Ядром кампании является сайт www.stopbullying.com.ua, на котором школьники и родители могут найти информацию о буллинге, его последствиях и возможных действиях для преодоления этой проблемы.

«Дети часто не знают, как самостоятельно решить определенные проблемы. Проблема буллинга - не исключение. Для родителей очень важно уметь предупредить или должным образом отреагировать на буллинг, с которым сталкиваются их дети. Они должны быть внимательными, общаться и поддерживать своих детей», - подчеркнула глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис.

На сайте дети могут узнать о буллинге, информация подается в интерактивной и соответствующей возрасту детей форме. На сайте предлагаются альтернативные буллингу виды поведения. Кроме этого, в рамках кампании будут распространяться плакаты и стикеры для детей. В сентябре-октябре 2017 года в пяти областях на востоке Украины также планируется провести интерактивные мероприятия.

Веб-платформа содержит важную информацию о признаках буллинга, способах его предупреждения, а также варианты реагирования на него для родителей и учителей.