Девочки-подростки самые уязвимые в условиях войны на востоке Украины - ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщили представитель фонда Каспар Пик и заместитель министра социальной политики Украины Сергей Устименко.

Так, в частности, как отмечается в пресс-релизе ФН ООН, от конфликта на востоке Украины пострадало около 0,2 млн человек. В связи с интенсификацией насилия и повышением уровня опасности многие украинцы вынуждены были покинуть свои дома, большинство внутреннеперемещенных лиц (ВПЛ) с востока прибыли в Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Запорожскую области.

ВПЛ, большинство из которых составляют женщины, дети и люди с инвалидностью, остаются наиболее уязвимыми к дискриминации, насилию и злоупотреблению их правами. В условиях перемещения уровень насилия и проблема доступа к медицинским услугам становится еще острее. Так, в январе 2015 года ФН ООН провел исследование в 16 областях Украины, результаты которого подтвердили, что ВПЛ сталкиваются с различными формами насилия, в частности, и с угрозами оружием, психологическим, сексуальным насилием, запугиванием и домашним насилием. Проект предусматривает, в частности, укрепление межведомственной системы предупреждения и преодоления гендерно обусловленного насилия и обеспечение доступа к услугам по охране репродуктивного здоровья в пяти областях Украины, наиболее пострадавших от конфликта.

Читайте такжеС начала АТО с Донбасса переселено более 1 млн 29 тыс. человек

Проект включает комплекс действий, которые помогут обществу и власти дать эффективный ответ на всплеск насилия над женщинами и будут способствовать обеспечению доступа женщин к медицинским услугам.

Проект оказания гуманитарной ответы направлен на обеспечение гуманитарных потребностей наиболее уязвимых категорий женщин и девушек-подростков в условиях вооруженного конфликта на востоке Украины путем укрепления межведомственной системы координации, предупреждения и защиты, а также улучшение доступа лиц, которые пережили гендерно обусловленное насилие, к правовой, медицинской и социально-психологической помощи.

Читайте такжеКрасный Крест привлечет более $64 млн для помощи переселенцам, живущим в зоне АТО

“Во время конфликтных ситуаций уровень стрессовых нагрузок растет, люди теряют работу, мужчины теряют работу, очень часто им приходится переезжать в другие части страны. И из-за повышения стресса жертвами такого насилия становятся дети и женщины... И, конечно, это касается лиц, которые поживают как в зоне конфликта, так и внутреннеперемещенных лиц. За последние 4-5 месяцев мы развернули 21 мобильную бригаду, которая предоставляет услугу социального, медицинского характера тем женщинам, которые стали жертвами насилия”, - отметил Пик.

По его словам, по состоянию на апрель 2016 года мобильные бригады социально-психологической помощи получили более 4 тыс. обращений; в медицинские учреждения восточных областей было доставлено 38 тыс. гинекологических смотровых наборов, 355 акушерско-гинекологических наборов и 2 инкубатора для преждевременно рожденных младенцев.