Нардепы - против медицинской реформы: Волынец с "общественностью" забаррикадировались в Минздраве

Председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец и представители свободных профсоюзов забаррикадировались в Минздрав и требуют не ставить на голосование в Верховной Раде законопроект относительно медицинской реформы в Украине. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук.

Волынец отметил, что представители Минздрава пытаются вести переговоры.

Читайте такжеБогомолец в парламенте стало плохо, он госпитализирован - источник

“Сейчас в Белом зале Минздрава проводим переговоры с представителями Минздрава. Требуем выполнения требований КСПУ от 13 июля, основные - отставка министра и отмену реформы, которая направлена на уничтожение миллионов украинцев! Объявили голодовку", – написал Волынец.

По его словам, к голодовке присоединились представители свободных профсоюзов.

“Если власть нас не слышит, мы будем действовать активнее. Мы начинаем забастовку в стенах Минздрава на условиях, предусмотренных законом. Вокруг здания Минздрава разворачиваем палаточный городок. Помещение не будет освобождено и голодовка продлится до тех пор, пока депутаты не откажутся от голосования за медреформу”, – написал Волынец.

Сегодня утром более 3,5 тысячи протестующих начали акцию протеста под Минздрав против медицинской реформы.

Читайте такжеСупрун заявляет, что народные депутаты препятствуют внедрению медицинской реформы

Председатель Конфедерации свободных профсоюзов Михаил Волынец на брифинге в Верховной Раде заявил, что протестующие требуют не нарушать Конституцию и вернуть бесплатную медицину, не допустить закрытия медучреждений и сокращения врачей.