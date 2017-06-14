Фонд Ахметова проводит цикл тренингов для детей-сирот и их наставников

В Святогорске Донецкой области для детей-сирот, участвующих в проекте «Наставничество» Фонда Рината Ахметова, провели групповой тренинг по оказанию первой медицинской помощи. Дети учились останавливать кровотечения, действовать при переломах, ожогах, обморожениях, укусах насекомых и животных.

Знание основ неотложной помощи не только расширяет кругозор, а и позволяет приобрести новые знания и умения, которые могут выручить в критической ситуации.

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«Фонд Рината Ахметова уделяет особое внимание помощи детям-сиротам. Важно, чтобы, покинув стены интерната, дети были готовы к любым жизненным вызовам. Благодаря тренингу дети получили важные знания, которые помогут им по жизни», – рассказала руководитель программы «Сиротству – нет!» Наталья Барышпольская.

Сами дети отмечают, что тренинг был не только насыщенным и полезным, а еще и веселым. «Сегодня было интересное занятие. Как-то играючи и шутя, мы узнали много нового о том, как оказать первую помощь. Немного потренировались друг на дружке. Теперь, в случае какой-то неприятности, смогу помочь попавшему в беду человеку», – рассказала одна из участниц тренинга Наташа.

Координатор проекта «Наставничество» в Святогорске Дмитрий Зубцов рассказал, что постарался максимально вовлечь детей в процесс.

«Дети сами попросили провести такой урок. Мы постарались его сделать максимально интерактивным. Дети могли почувствовать себя в роли спасателей. Изучали теорию и практику, а также учились, как правильно общаться с медиками и действовать в критической ситуации», – подчеркнул он.

Наставник отметил, что Фонд Рината Ахметова не только организовывает развивающие и профориентационные мероприятия, а и оказывает поддержку парам наставник-ребенок.

«Фонд обучил наставников и пояснил некоторые проблемные моменты, которые могут появиться. Ребята из Фонда Рината Ахметова помогают и консультируют в каких-то сложных ситуациях. У них есть психолог, юрист и социальный педагог – все специалисты своего дела. Они знают, как и в каких случаях лучше поступать. Если вдруг появляется какая-то проблема, нас поддерживают и помогают», – рассказал Булавенко.

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16-летний Максим определился в будущей профессии именно благодаря советам наставника.

«Проект хороший. Наставник меня поддерживает. Бывают разные моменты. Мы обсуждаем и вопросы поступления. Я посоветовался с ним. Хочу быть программистом. Сейчас жду окончательных результатов ЗНО, а там уже будем определяться», – рассказал Максим.

В рамках проекта «Наставничество» Фонда Рината Ахметова состоялось 11 тренингов, на которых обучение прошли 107 потенциальных наставников. Сейчас 43 пары наставник-ребенок работают в двух городах – Мариуполь и Святогорск.