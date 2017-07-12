Правительство одобрило госпрограмму по реабилитации и реадаптации участников АТО
17:28, 12 июля 2017Страна
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Кабмин одобрил концепцию государственной целевой программы по реабилитации и реадаптации участников АТО до 2022 года.
Правительство одобрило госпрограмму по реабилитации участников АТО / Фото: УНИАН
Кабинет министров Украины одобрил концепцию государственной целевой программы по физической, медицинской, психологической реабилитации и социальной и профессиональной реадаптации участников антитеррористической операции на период до 2022 года.
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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение было принято сегодня на заседании правительства.
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