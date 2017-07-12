Правительство одобрило госпрограмму по реабилитации и реадаптации участников АТО

Кабинет министров Украины одобрил концепцию государственной целевой программы по физической, медицинской, психологической реабилитации и социальной и профессиональной реадаптации участников антитеррористической операции на период до 2022 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение было принято сегодня на заседании правительства.