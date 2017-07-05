Инвалидов, которые направлены в реабилитационные учреждения, обеспечат бесплатным транспортом

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о «О внесении изменения в статью 31 Закона Украины «О реабилитации инвалидов в Украине" относительно транспортного обслуживания лиц с инвалидностью».

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась во время посещения инклюзивной школы в Киеве.

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«Мы с моим уполномоченным Валерием Сушкевичем обсуждали его - это законопроект «О внесении изменения в статью 31 Закона Украины "О реабилитации инвалидов в Украине" относительно транспортного обслуживания лиц с инвалидностью». Сегодня это долг государства, после того как я подпишу этот закон в вашем присутствии, обеспечить транспортом каждого человека с особыми потребностями для того, чтобы он был доставлен в соответствующий центр... Также подписываю указанный закон», - заявил глава государства перед подписанием документа.

Как сообщал УНИАН, 6 июня Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменения в статью 31 Закона Украины «О реабилитации инвалидов в Украине" относительно транспортного обслуживания лиц с инвалидностью» (№6155).

За это решение проголосовали 309 народных депутатов из 381, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что инвалиды, дети-инвалиды, которые проходят реабилитацию в реабилитационных учреждениях, обеспечиваются реабилитационными учреждениями бесплатным транспортным обслуживанием в порядке, определенном центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере труда и социальной политики.