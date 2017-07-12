В Минобразования разъяснили детали поступления в вузы для лиц с инвалидностью

Условиями приема на обучение в высшие учебные заведения в 2017 году предусмотрены три основные траектории поступления на обучение для лиц с инвалидностью.

Об этом рассказал директор департамента высшего образования Олег Шаров, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

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«На горячей линии МОН периодически повторяется вопрос о порядке поступления лиц с инвалидностью в вузы, в частности, на бюджетные места. Так, поступающие спрашивают, как подавать заявления, когда будет зачисление на бюджетные места по результатам собеседования, как будет проходить перевод на вакантные бюджетные места и пр. Поэтому мы подготовили максимально полное разъяснение по основным трем траекториям поступления для лиц с инвалидностью», - пояснил Шаров.

Согласно разъяснению, первой траекторией является собеседование. Собеседование является одной из форм вступительных экзаменов и используется вместо прохождения ВНО для некоторых категорий абитуриентов. Если поступающий, который имеет право на зачисление по собеседованию, сдал ВНО, то это не мешает ему поступать по собеседованию и не засчитывается вместо него.

Вторая траектория, экзамены и квоты-1 - одно из специальных условий для участия в конкурсном отборе и получения высшего образования за бюджетные средства, когда вступительные экзамены сдаются в форме экзаменов в высшем учебном заведении вместо ВНО по всем или части конкурсных предметов, а конкурсный отбор осуществляется в пределах лиц, имеющих право поступать по квотам-1 на выделенные места.

Третья траектория, возможность перевода на вакантные бюджетные места - одно из специальных условий для получения высшего образования за бюджетные средства, когда поступающие имеют право на перевод на вакантные места государственного или регионального заказа, если они зачислены на обучение по другим источникам финансирования на открытое или закрытое конкурсное предложение.

Подробно с категориями лиц с инвалидностью, которые имеют право на определенные варианты поступления на обучение, а также с датами приема заявлений и другими деталями можно ознакомиться на сайте МОН.