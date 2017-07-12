В Украине создается сеть реабилитационных центров для бойцов АТО – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о создании в Украине сети реабилитационных центров для бойцов АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время церемонии открытия памятного знака «Казацкий крест борцам за свободу» вблизи Свято-Воскресенского кафедрального собора УПЦ КП в Сумах.

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«Все, кто прошел через настоящий ад, через фронтовые испытания, должны почувствовать нашу с вами поддержку, нашу с вами заботу, поэтому уже создана в Украине сеть реабилитационных центров для таких воинов», - заявил Порошенко.

«Такой центр сегодня открывается у нас в Сумах. За этим открытием стоит работа многих людей, которые искренне желают помочь нашим защитникам вернуться к мирной полноценной жизни», - добавил президент.