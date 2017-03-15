Системе здравоохранения остро нужны реабилитологи - Минздрав

Как сообщили УНИАН в Минздраве, специалисты обсудили пути реализации мероприятий на этапах подострой и долговременной реабилитации в специализированных учреждениях.Представители Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции, Государственного управления делами согласились с предложенной дорожной картой.

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Как отметили в Минздраве, в Украине остается проблема кадрового обеспечения реабилитации, которое не достигает мировых и европейских стандартов. Кадры нужны сейчас и в большом количестве. Каждый пациент на этапе реабилитации должен получать ежедневно три часа индивидуальных занятий с физическим терапевтом, эрготерапевтом или иным функциональным специалистом мультидисциплинарной команды.

В мире в состав мультидисциплинарной реабилитационной команды входят - врач физической и реабилитационной медицины, физический терапевт, эрготерапевт, логотерапевт, социальный работник, психолог, протезист-ортезист, реабилитационная медицинская сестра.

Как отметил заведующий отделением восстановительного лечения Военно-медицинского клинического центра Западного региона Министерства обороны Украины Ростислав Данилкив, в условиях возглавляемого им подразделения, благодаря инициативе «изнутри», несмотря на несовершенство и неурегулированность законодательной и нормативной базы, уже практически реализован и дает свои результаты командный подход по оказанию реабилитационной помощи.

Для качественной реабилитации крайне необходимо обеспечение кадрами с необходимыми профессиональными компетентностями. В медицинских интервенций врачей физической и реабилитационной медицины фактически принадлежит лишь небольшой объем медикаментозных назначений, которые контролируют спастичность, боль, эпилептические припадки, депрессию. Но они должны хорошо знать и четко ориентироваться, чем занимаются все члены мультидисциплинарной команды.