Амосова заявляет, что Центр тестирования при Минздраве блокирует трудоустройство выпускников НМУ им.Богомольца

Центр тестирования при Минздраве Украины блокирует трудоустройство выпускников Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявила ректор НМУ имени А.А.Богомольца, член-корреспондент НАМН Украины, профессор Екатерина Амосова.

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По ее словам, на сегодняшний день студенты университета не могут получить сертификаты о сдаче лицензионного экзамена «КРОК 2», которые являются приложениями к диплому о получении высшего медицинского образования, поскольку Центр тестирования требует оплатить расходы за проведение экзаменов. В то же время, по словам ректора, до 31 декабря 2017 действует соглашение о сотрудничестве между НМУ и Центром тестирования о безоплатном сотрудничестве.

«Весной 2017 Центр тестирования покинул помещение НМУ, поскольку получил новое помещение в здании Минздрава. После этого центр тестирования начал слать нам письма, что мы должны заключить новые оплачиваемые договоры о плате их услуг. Это при том, что мы имеем действующее соглашение о безоплатном сотрудничестве. Сумма, которую выставляют за центр тестирования – 1 млн гривен... После того как наши студенты сдали все экзамены и получили дипломы, Центр тестирования решил не дать сертификаты выпускникам НМУ вообще и параллельно запугивать тем, что без этих сертификатов не будет направления на работу, на трудоустройство и интернатуру. Фактически, выпускников нашего университета использовали в качестве заложников до тех пор, пока Национальный медуниверситет не подпишет незаконное соглашение о миллионе средств... Мы требуем, чтобы наши студенты не были заложниками хозяйственного конфликта. Если у Центра тестирования есть претензии хозяйственного характера, есть суд. Пусть подают на нас на этот миллион в Хозяйственный суд и все решает суд, а мы признаем решение суда. Аморально использовать выпускников в качестве заложников сугубо хозяйственного спора для давления на университет», - отметила она.

Пока же, по словам Амосовой, более 1600 выпускников не могут получить сертификаты из-за этого хозяйственного конфликта.

В свою очередь адвокат Анжелика Сицько рассказала, что НМУ намерен отстаивать свою позицию в суде.

«На сегодняшний день Национальный медицинский университет собирается отстаивать свои позиции в суде. Уже поданы иски к министерству здравоохранения Украины, к Центру тестирования по поводу неполучения сертификатов студентами университета, а также о защите чести и достоинства наших студентов, которые подверглись унизительному осмотру представителями полиции перед началом тестирования. Это недопустимые действия и университет собирается отстаивать свою позицию, используя все правовые средства», - сказала она.