В Минздраве назвали минимальный проходной балл для поступления в медуниверситеты



Министерство здравоохранения Украины совместно с Министерством образования и науки Украины определили минимальный проходной балл на медицинские специальности на уровне, не ниже 150 баллов по каждому сертификату ЗНО.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, соответствующие изменения будут внесены в Условия приема в высшие учебные заведения в 2017 году.

Установление проходного балла распространяется на специальности: «Стоматология», «Медицина», «Фармация, промышленная фармация» и «Педиатрия» отрасли знаний «здравоохранение». Это нововведение будет касаться всех абитуриентов, независимо от формы обучения за средства государственного бюджета или за средства физических или юридических лиц) и подчинения ВУЗОВ. Минздрав заявляет, что "вводится адекватный механизм положительного отбора на медицинские специальности, чтобы повысить «качество» медицинского студента".

Несмотря на большой конкурс при поступлении в медицинские ВУЗЫ (10-30 человек на место в зависимости от специальности и ВУЗА), уровень их абитуриентов часто уступает другим специальностям. Например, во время вступительной кампании 2015-го к ЛНМУ им. Даниила Галицкого на специальность «лечебное дело» зачисляли абитуриентов, которые сдали ВНО по профильным предметам на 140-160 баллов. В сравнении, на экономический факультет КНУ им. Т.Шевченко, где конкурс составляет в среднем 30 человек на место, в 2015-м зачисляли абитуриентов с проходным баллом от 180 по профильным предметам.

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Установление проходного балла на уровне, не ниже 150 баллов - это не наказание для университетов и абитуриентов, это действительно необходимый шаг, направленный на повышение качества абитуриентов, поступающих на медицинские специальности. Охрана здоровья - одно из приоритетных направлений государственной деятельности, врачами должны становиться лучшие выпускники, которые осознают всю важность и ответственность профессии. Минимальный проходной балл - это тот механизм, который позволит отсеять абитуриентов, которые едва на “тройку” сдали ВНО, и, соответственно, в будущем не допустить к работе с пациентами лиц, которые не смогут быть достаточно компетентными и квалифицированными. Проходной балл обосновывается исследованием, проведенным коллективом Института высшего образования Национальной академии педагогических наук Украины, специалистами ведущих ВУЗОВ Украины в области образовательных измерений. Суть исследования заключалась в установленные соотношения баллов сертификата ВНО абитуриентов и успешностью их обучения на первом курсе ВУЗА.