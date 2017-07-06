В рамках проекта "Здоровое сердце", инициированного штабом Ахметова, уже прооперировано 13 детей с пороком сердца



Гуманитарный штаб Рината Ахметова продолжает помогать детям с больным сердцем: в рамках проекта «Здоровое сердце» уже прооперировано 13 детей с пороком сердца. Все операции проводятся бесполосным эндоваскулярным методом, что дает возможность ребенку не только решить «сердечную» проблему и избавиться от диагноза, но и быстро восстановиться после хирургического вмешательства и начать жить полноценной жизнью.

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Пятилетней Ане из Мариуполя врачи поставили страшный диагноз – открытый артериальный проток. Родители до последнего надеялись, что отверстие само собой срастется.

«Болели мы очень часто бронхитом и пневмонией, - рассказывает мама девочки Ирина Шумейко. – Прошлой осенью нам поставили диагноз - открытый артериальный проток. Врачи сказали, что возможно он сам зарастет – нужно немножечко подождать. Уже в апреле кардиохирурги сказали, что сам проток не зарастет, его нужно закрывать».

У семьи было сложное материальное положение, поскольку маме пришлось уволиться с работы, чтобы присматривать за ребенком. В семье остался только один кормилец – папа девочки, поэтому денег на дорогостоящую операцию не было. Родители стали собирать необходимую сумму среди родственников и знакомых, а также искать благотворительные организации, которые могли бы им помочь

«Мы обратились в Штаб Рината Ахметова, объяснили, что частично можем собрать какую-то сумму. А потом нам позвонили сотрудники Гуманитарного штаба и заявили, что окажут помощь в полном объеме. А те деньги, которые мы уже собрали, можем потратить на реабилитацию ребенка, - вспоминает мама девочки, - Операция длилась 4 часа. Через катетер врачи ввели окклюдер – специальный имплантат, который навсегда закрывает порок сердца. После операции единственное ограничение было – не ходить один день. Наследующий день нам уже сняли повязку. На третий день нас выписали. В августе дочка снова сможет вернуться к танцам».

Теперь девочка может жить полноценной жизнью и не беспокоиться о своем сердце. В рамкахпроекта «Здоровое сердце», который является частью программы Гуманитарного штаба «Адресная помощь», операции на сердцах детей проводятся щадящим эндоваскулярным методом и практически не травмируют ребенка.

«Мы сотрудничаем с ведущими врачами Украины. Все они - настоящие профессионалы своего дела. За время работы Гуманитарного штаба помощь на лечение и реабилитацию получили более 3,5 тысячи детей. По проекту «Здоровое сердце» оказывается помощь детям, имеющим порок сердца, возрастом до 18 лет», – комментирует Игорь Хаджинов, руководитель программы «Адресная помощь».

Порядка 50 тысяч человек получили адресную помощь. По проекту «Лекарства детям» выдано 2 948 наборов медикаментов. В рамках направления «Индивидуальные обращения» 1 588 людям провели неотложное лечение и операции, 68 раненых на Донбассе детей прошли реабилитацию.

Помощь от Гуманитарного штаба в рамках проекта «Здоровое сердце» могут получить дети возрастом от 0 до 18 лет, проживающие в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях. Узнать подробности о проекте можно на официальном сайте fdu.org.ua, а оставить заявку — позвонив на горячую линию Штаба 0 800 509 001.