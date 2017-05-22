Штаб Ахметова продолжает адресную помощь в рамках проекта "Здоровое сердце": кaк подать заявку на лечение

Свои восемь месяцев жизни Саша провел в больницах. Тяжелые роды привели к тяжелому пороку сердца у мальчика. С первых дней малыш принимал лекарства. Но терапия оказалась бесполезной.

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«При рождении поставили диагноз – открытые артериальные протоки. Когда узнали, конечно, очень сильно расстроились, я долго плакала», – говорит Элла Домалевская, мама Саши.

Уже через три дня после рождения малыша взяли на наблюдение кардиологи. Но врожденный порок увеличивался в размерах.

Отверстие диаметром три с половиной миллиметра в его крошечном сердечке врачи пытались закрыть с помощью медикаментов. Но бесполезно.

О том, чтобы положить своего малыша под скальпель хирурга, родители даже думать не хотели. Но откладывать лечение было невозможно.

Спасти Сашу мог только окклюдер – устройство, которое без последствий для организма закрывает сердечные пороки. Только стоит он недешево. Таких денег семье из Донецкой области не найти.

«Узнала о Штабе Рината Ахметова, после чего посмотрела несколько сюжетов, связанных с нашим диагнозом, как деткам помогают», – добавила мама мальчика.

Гуманитарный штаб после звонка на горячую линию в считанные дни предоставил малышу необходимое оборудование. Операция прошла успешно.

«За время работы проекта «Здоровое сердце» Штаба Рината Ахметова уже спасено 12 детских жизней. Маленький Саша и другие прооперированные дети смогут полноценно жить. В фокусе работы Штаба Рината Ахметова всегда были и продолжают оставаться детские жизни. Мы продолжаем оказывать помощь деткам с пороком сердца в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковских областях», – отметил менеджер направления «Адресная помощь» Гуманитарного штаба Владислав Денисенко.

Родители прооперированного ребенка говорят, что будут долго вспоминать эту счастливое завершение этой истории.

Как получить помощь по проекту «Здоровое сердце»:

1. Какая помощь оказывается?

Эндоваскулярное лечение пороков сердца с использованием окклюдера.

2. При каких заболеваниях оказывается помощь?

открытый артериальный проток;

вторичный дефект межпредсердной перегородки.

3. Кто может получить помощь?

Дети от 0 до 18 лет, проживающие в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях, и относящиеся к следующим социально-незащищенным категориям:

семьи, воспитывающие детей-сирот, детей под опекой; детские дома семейного типа;

многодетные семьи с 3 и более детьми до 18 лет;

родители-одиночки или вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет;

семьи в сложных жизненных обстоятельствах (семьи, в которых находится более чем один тяжелобольной человек, например, мать с онкологией и ребенок с ДЦП, или 2 инвалида 1 группы и т.д.)

семьи с ежемесячным общим доходом до 10 000 грн (подтверждается справкой из налоговой)

4. Как подать заявку?

Заявки на адресную медицинскую помощь можно подать на горячую линию Гуманитарного штаба 0-800-509-001.