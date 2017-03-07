Кабмин изменил систему закупки санаторно-курортных услуг для инвалидов и пострадавших участников АТО
Кабинет министров Украины изменил систему закупки санаторно-курортных услуг для отдельных категорий граждан, отныне путевки для лиц с инвалидностью и пострадавших участников антитеррористической операции будут закупаться на основании трехстороннего соглашения.
Соответствующее постановление от 1 марта 2017 г. № 110 опубликовано на правительственном портале.
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"Отныне путевки для лиц с инвалидностью и пострадавших участников антитеррористической операции будут закупаться на основании трехстороннего соглашения (лицо - управление - санаторий). Человек сможет самостоятельно выбрать санаторий для оздоровления, после этого обратиться в управление соцзащиты, где проверяется учреждение на соответствие установленным требованиям. После этого заключается трехстороннее соглашение, на основании которого предусмотрено безналичное перечисление средств санаторно-курортным учреждениям за предоставленные услуги", - говорится в пояснительной записке к документу.
Как уточняется, при этом предельная стоимость путевки для возмещения стоимости услуг санаторно-курортного лечения будет определяться ежегодно Министерством социальной политики по согласованию с Министерством финансов.
Перечень базовых услуг, которые должны предоставляться лицам согласно медицинским рекомендациям и входят в стоимость путевки, будут утверждаться Минсоцполитики.
Предполагается, что решение правительства будет способствовать усилению социальной защиты лиц с инвалидностью и пострадавших участников антитеррористической операции, обеспечению предоставления санаторно-курортных услуг на более качественном уровне.