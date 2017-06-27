Медицинские учреждения Минобороны продолжают получать финансовую благотворительную помощь
12:44, 27 июня 2017Страна
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Сообщил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.
Воинские части и медучреждения получили около 65 млн. грн благотворительной помощи / УНИАН
В этом году военные части Вооруженных сил Украины и военные медучреждения получили благотворительной помощи на общую сумму около 65 млн. грн.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.
«В этом году в военно-медицинские учреждения и воинские части ВСУ поступило благотворительной помощи в натуральном виде на общую сумму около 65 млн грн», - сказал Гуцуляк.
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