Медицинские учреждения Минобороны продолжают получать финансовую благотворительную помощь

В этом году военные части Вооруженных сил Украины и военные медучреждения получили благотворительной помощи на общую сумму около 65 млн. грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

«В этом году в военно-медицинские учреждения и воинские части ВСУ поступило благотворительной помощи в натуральном виде на общую сумму около 65 млн грн», - сказал Гуцуляк.